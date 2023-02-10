موريتانيا.. تعيين مدير جديد للمكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية

أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بمقرر صادر عن ديوان رئيس الجمهورية، تم تعيين محمد السالك إبراهيم أحمد بانم، مديرا للمكتب الإعلامي برئاسة الجمهورية.

وكان محمد السالك يعمل مكلفا بمهمة في ديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج.

وظل هذا المنصب شاغرا لعدة أشهر وذلك بعد تعيين مديره السابق محمد عبد الله لحبيب رئيسا لسلطة الإشهار.

ولد محمد السالك إبراهيم سنة 1963 في أطار شمالي البلاد، وهو كاتب وباحث.

ويرأس ولد محمد السالك المركز الموريتاني لأبحاث التنمية والمستقبل، وهو مؤلف «رواية لغز إنجيل بارنابا».