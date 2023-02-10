السنغال.. خمسة قتلى في حادثة سير

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في حادثة سير وقعت، مساء أمس الخميس، على الطريق السريع بالقرب من توغلو (52 كلم عن داكار)، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر أمنية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التصادم وقع بين شاحنة ومركبة أخرى، لافتة إلى أن رجال الإطفاء الذين تنقلوا إلى مكان الحادث انتشلوا خمس جثث.

“التدخلات لا تزال جارية”، يسجل المصدر، نقلا عن الشركة المشرفة على إدارة الطريق السريع (إيفاج)، التي أشارت إلى أن “حركة المرور مضطربة في كلا الاتجاهين”.

في منتصف يناير المنصرم، لقي 22 شخصا مصرعهم وأصيب 23 آخرون في حادثة سير بالقرب من ساكال بمنطقة لوغا الواقعة شمال السنغال.

وقبل ذلك، وتحديدا في 8 يناير الفائت، أدى تصادم بين حافلتين للنقل العمومي إلى مصرع 42 شخصا وسط البلاد.

وفي أعقاب هذه المآسي، أعلنت الحكومة السنغالية عن اتخاذ نحو عشرين إجراء، بما في ذلك حظر الحافلات والحافلات الصغيرة من التنقل ليلا، وفرض حظر على استيراد العجلات المستعملة.