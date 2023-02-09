وزارة الإسكان تحذر من البناء قبل الحصول على الإذن

حذرت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، مساء اليوم الخميس، من الشروع في الأشغال دون الحصول على الإذن.

وقالت الوزارة إن فرق الرقابة الحضرية، التابعة لها أوقفت خلال الأسابيع الماضية عديد ورش الأشغال، غير المرخصة، في بعض مقاطعات العاصمة نواكشوط.

وأشارت الوزارة أن الامر يؤشر على تزايد نسبي في أعداد المخالفين، مشيرة إلى أنه بلغ عددهم خلال يناير الماضي 18 محاولة بناء دون الحصول على إذن.

ودعت الوزارة الجمع إلى ضرورة استصدار إذن بناء قبل الشروع في الأشغال، تماشيا مع نص المادة 124 من القانون رقم: 2008– 07 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008.

وقالت الوزارة بلاغ إن أي مخالف لمقتضيات هذه المادة ستتم إحالته مع جميع الموجودين في ورشة البناء، غير المرخصة، إلى القضاء، بمن فيهم المشرف على الأشغال والعمال اليدويين.

وقالت الوزارة إن مبعث هذا القرار هو الحرص على صون ممتلكات المواطنين، وتجنب النزاعات العقارية التي قالت إنه «آن الأوان لوضع حد لها، بصورة حاسمة ونهائية».