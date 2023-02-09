عشرة قتلى على الأقل في انهيار منجم ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو

قضى عشرة أشخاص على الأقل في انهيار منجم ذهب غير مرخص له في غرب بوركينا فاسو، حسبما ذكرت جمعية لعمال المناجم الخميس.

وقال عباس ديرا المسؤول في الجمعية المحلية “في وقت مبكر من 8 فبراير، حوصر (…) عمال مناجم”.

وأضاف “عدد القتلى حتى الآن عشرة”، مؤكدا بذلك حصيلة أعلنها المسؤول الآخر في الجمعية موسى ويدراوغو.

وتكثر الانهيارات في مواقع تعدين الذهب في بوركينا فاسو حيث تشعر المجتمعات المحلية بأنها لا تستفيد منها.

وأصبح الذهب المادة المصدرة بأكبر كميات من دولة غرب إفريقيا الفقيرة حيث ينتج 17 منجم صناعيا نحو 70 طن ا من الذهب سنويا.

ويعمل نحو 1,5 مليون شخص في التعدين غير الرسمي وينتجون عشرة أطنان من الذهب كل عام، بحسب وزارة التعدين.

وتعاني المنطقة من تمرد مسلح يخوضه مقاتلون تابعون لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص منذ العام 2015.

وغالبا ما تستهدف الهجمات القاتلة في منطقة الساحل الفقيرة عمال مناجم الذهب.