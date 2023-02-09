موريتانيا.. عرض استراتيجية الاتصال الداعمة لتطوير مشاريع الغاز 

أطلقت وزارة البترول والمعادن والطاقة اليوم الخميس، في انواكشوط، ورشة لعرض دراسة استراتيجية الترقية والاتصال الداعمة لتطوير مشاريع الغاز في موريتانيا.

وتهدف الورشة ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى تقديم عرض شامل لمراحل تنفيذ المهمة، التي قام بها الاستشاريون في سبيل إعداد وتطوير استراتيجية اتصال جديدة للقطاع.

وتم خلال الورشة تقديم عروض، حول مشروع السلحفاة الكبرى “أحميم”، وآخر حول إعداد وتنفيذ استراتيجية الترقية والتواصل الداعمة لتطوير مشاريع الغاز في موريتانيا، إضافة إلى مناقشة وتقديم مقترحات حول الاستراتيجية المذكورة.

وقال الأمين العام لوزارة أحمد سالم بوهده، إن الاستراتيجية المقترحة، تأتي للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الرئاسي “تعهداتي”، الذي يأتي لتثمين وتطوير موارد الغاز والمعادن والطاقة، ضمن أولوياته الاستراتيجية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

وبين أن الاستراتيجية، التي أعدها تجمع مكاتب دراسات مؤلف من مكتبي دراسات دوليين هما “إن- فر” (IN – VR) البريطاني، و”بيوند” (Beyond)، ومكتب وطني “بيتاكوم” (Betacom)، تسعى إلى مواكبة موريتانيا لتحقيق طموحها المشروع في أن تصبح أحد أهم رواد العالم في مجال الانتقال الطاقوي، إضافة إلى تعزيز جاذبيتها وجذب المستثمرين.

وعبر عن أمله في أن تحقق الورشة أفضل التوقعات المتعلقة بمواكبة ومناصرة مشاريع الغاز والبترول والآفاق المستقبلية لموريتانيا في مجال المعادن والطاقة الخضراء.

وتسعى استراتيجية الاتصال المقترحة إلى مواكبة رؤية استراتيجية المشروع، ودعمها والتحسيس حولها، من أجل شرحها بشكل أفضل، وتعبئة الشركاء والمستثمرين وصناع القرار والقطاعات المعنية، على نطاق أوسع وبقوة من خلال تثمين ومناصرة طموح موريتانيا بأن تصبح واحدة من البلدان الكبرى في مجال الانتقال الطاقوي، وتعزيز جاذبية البلد وجلب المستثمرين، إضافة إلى بناء استراتيجية مع الأطراف المعنية، وضمان الرصد الرقمي وتسيير ومراقبة المعلومات المضللة.