بعد الزلزال.. موريتانيا ترسلُ طائرتي مساعدات إلى سوريا وتركيا

تستعد موريتانيا لإرسال مساعدات إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال الذي ضرب الدولتين وخلف آلاف القتلى والجرحى والمشردين، بحسب ما أفادت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”.
وقالت المصادر إن الحكومة الموريتانية قررت إرسال طائرتين تحملان كمية من المساعدات للمنكوبين في البلدين.
وأضافت أن الطائرة المتوجهة إلى تركيا سترأس وفدها مفوضة الأمن الغذائي، فاطمة بنت خطري.
فيما يرأس وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقة وفد الطائرة المتوجهة الى سوريا.
وأعلن ولد اشروقة خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأربعاء، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أعطى أوامر لاتخاذ ما يلزم لتقديم العون للشعبين التركي والسوري.
وأضاف ولد اشروقة أن الحكومة ستنفذ ذلك قريبا، معربا عن “ألم موريتانيا لما أصاب إخوتنا هناك”، مذكرا بالبيانات التي أصدرتها موريتانيا تضامنا مع الشعبين.