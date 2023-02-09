إغلاق 44 منشأة صيدلية بسبب بعض المخالفات

أعلنت مفتشية الصيدلة بالمفتشة العامة للصحة، أنها سجلت 44 مخالفة في 44 منشأة صيدلية، خلال عمليات التفتيش التي نفذتها خلال شهر يناير المنصرم، بولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الجنوبية.

وقالت المفتشية في تقريرها الشهري، إن المخالفات، تم تسجيلها في الصيدليات توزعنت مابين “غياب المسؤول الفني، وصرف الأدوية من طرف باعة غير مؤهلين لذلك”.

وأضافت أنها أغلقت المنشآت المخالفة، حتى تكتتب مسؤولا فنيا، وتوقع معه عقد عمل شرعي، لتولى المهمة في المنشأة.