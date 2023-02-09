إغلاق 44 منشأة صيدلية بسبب بعض المخالفات

أعلنت مفتشية الصيدلة بالمفتشة العامة للصحة، أنها سجلت 44 مخالفة في 44 منشأة صيدلية، خلال عمليات التفتيش التي نفذتها خلال شهر يناير المنصرم، بولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الجنوبية.
وقالت المفتشية في تقريرها الشهري، إن المخالفات، تم تسجيلها في الصيدليات توزعنت مابين “غياب المسؤول الفني، وصرف الأدوية من طرف باعة غير مؤهلين لذلك”.
وأضافت أنها أغلقت المنشآت المخالفة، حتى تكتتب مسؤولا فنيا، وتوقع معه عقد عمل شرعي، لتولى المهمة في المنشأة.
وأضافت أن نتائج التفتيش شملت 115 منشأة صيدلية بولايتي نواكشوط الشمالية ونواكشوط الجنوبية، على النحو التالي :
عدد المنشآت المفتوحة خلال التفتيش 98؛ أي 85%
– 54 دون مخالفات وهو ما يمثل 55%؛
– 44 سجلت عليها مخالفات أي 45%؛
– 7 اختفت؛ أي 6%
– 10 كانت مغلقة أثناء عملية التفتيش، أي 9%؛