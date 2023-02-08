الحكومة: الطائرة الرئاسية تم اقتناؤها بهبة «سخية» من الإمارات

قالت الحكومة الحكومة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء، إن الطائرة التي اقتنت الرئاسة الموريتانية مؤخرا تم اقتناؤها بـ«هبة سخية» من دولة الإمارات.

وشكر وزير التجهيز والنقل الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقة، الإمارات على تمويل صفقة الطائرة وعلى وقوفها الدئم مع موريتانيا.

ووصف الوزير الطائرة بأنها «رمز سيادي»، مشيرا إلى أنها كانت تنقص البلاد منذ زمن طويل».

وأوضح ولد أشروقة أن اقتناء هذه الطائرة تم وفقا لمسطرة الصفقات العمومية الوطنية.

وتسلمت الحكومة الموريتانية مطلع الأسبوع الجاري، طائرة رئاسية خاصة من طراز (Boeing Bussiness Jet 737)، اقتنتها بموجب صفقة مع شركة إماراتية مختصة في مجال الطيران.

وتجول الوفد الحكومي الموريتاني في الطائرة، للاطلاع على الخصائص الفنية التي تتمتع بها، مع شروح قدمتها الشركة التي اقتنت الطائرة بموجب صفقة مع الحكومة الموريتانية، وصلت قيمتها إلى 24,9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 900 مليون أوقية جديدة.