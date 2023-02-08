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موريتانيا … تعيينات في ثلاث وزارات 

صحراء ميديابواسطة

أجرى مجلس الوزراء  الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاربعاء، عدة تعيينات في ثلاث وزارات هي الصحة، التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.

وجاءت التعيينات كالآتي: 

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

المعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية

المدير العام: د. محمد عبدالله ولد بلاهي.

وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

– محمد سالم بشير، خبير اقتصادي.

– رباب هاشم ، أخصائية علوم وتكنولوجيا الأغذية.

الإدارة المركزية

مديرية الصناعة

المدير المساعد: لي مامادو، مهندس في الزراعة والتغذية، مسؤول قسم الجودة في الشركة الموريتانية لمشتقات الالبان سابقًا.

المؤسسات العمومية

المديرية العامة للوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للمواد الغذائية

– المدير العام: الدكتور محفوظ بي، أخصائي في الصحة العمومية، مكلف بمهمة سابقًا.

– المديرة العامة المساعدة: ألام مولاي أعلي، أخصائية في الكيمياء الحيوية مكلفة بمهمة سابقا

وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

ديوان الوزير

مكلفون بمهام

-يحفظ أشريف محمد مهندس مدني، مدير عام المديرية العامة للمباني والتجهيزات العمومية سابقا في نفس الوزارة.

-محمد سالم تقي الله، مهندس مدني، مفتش بالوزارة سابقا .

الإدارة المركزية

مديرية الصيانة

المدير: محمد محمود ولد الصيام، مهندس مدني، منسق مشروع سابقا.

المدير المساعد: المصطفى احمد ولد جوديا رئيس مصلحة سابقا.

مديرية التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري

المدير المساعد: عبد الله ولد محمد، إطار بنفس الوزارة

مدير ية الخرائط والمعلومات الجغرافية

المدير المساعد: لاسانا دمباصو، حاصل على شهادة الماستر2 في الهجرة والحكامة الترابية والعقارية.

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