السجن 12 عاما لشقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة بتهم فساد

قضت محكمة جزائرية اليوم الأربعاء بسجن سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، 12 عاما بتهم فساد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

كما أدين بنفس العقوبة اثنان من المتهمين معه، وهما الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائري علي حداد المحكوم عليه في عدة قضايا أخرى، ورجل الأعمال أحمد معزوز المقرب من السلطة في عهد بوتلفيقة.

وحكم على المستثمر الكبير السابق في قطاع السيارات محي الدين طحكوت، أحد أكثر رجال الأعمال نفوذا في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بالسجن 15 عاما.

وقضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بسجن الإخوة كونيناف، وهم ثلاثة أشقاء من عائلة مقربة من السلطة سابقا، لمدة 10 سنوات.

وسبق أن حكم على الإخوة رضا ونوح طارق وعبد القادر كريم كونيناف بالسجن 16 و15 و12 عام ا على التوالي في قضية أخرى بتهمتي “استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.

ولا تتراكم عقوبات السجن في الجزائر، ما يعني أنه يتم فقط تطبيق عقوبة السجن الأشد.

بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة في الثاني أبريل 2019 بضغط من الحراك الاحتجاجي والجيش، بدأ النظام القضائي سلسلة من التحقيقات في قضايا تورط فيها أفراد من حاشيته.