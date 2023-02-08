مباحثات بنواكشوط بين الرئيس الموريتاني ووزير الخارجية الروسي

بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مع شؤون خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحضر المقابلة من الجانب الموريتاني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان الرئيس الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومحمد محمود ولد داهي، سفير موريتانيا في موسكو، وهارونا اتراورى، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية.

كما حضرها من الجانب الروسي، ليونيد بكدانوف نائب وزير الخارجية، الممثل الخاص للرئيس الروسي في البلدان الوسطى والإفريقية، و بوريس زيلكو سفير روسيا الاتحادية في نواكشوط، وألكزانر كينشك مدير قسم الشرق الأوسط، والسيد اكور بلياف، نائب مدير إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ووصل مساء الثلاثاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قادما من العاصمة المالية باماكو.

واستقبل لافروف من طرف نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي).

ونظم ولد مرزوك مأدبة عشاء لصالح لافروف وطاقمه في العاصمة نواكشوط.

وتعتبر هذه أول زيارة لوزير خارجية روسي لموريتانيا.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد زار روسيا عام 2019 للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي زار وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي روسيا ووقع اتفافية للتعاون العسكري مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين.