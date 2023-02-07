وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة «غير مسبوقة» لموريتانيا

وصل مساء اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط قادما من العاصمة المالية باماكو.

واستقبل لافروف من طرف نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق في مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي).

ونظم ولد مرزوق مأدبة عشاء لصالح لافروف وطاقمه في العاصمة نواكشوط.

وتعتبر هذه أول زيارة لوزير خارجية روسي لموريتانيا.

وسيبدأ لا فروف غدًا أنشطته الرسمية في موريتانيا، إذ سيعقد مباحثات مع نظيره الموريتاني قبل أن يتلقي بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد زار روسيا عام 2019 للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية.

وفي آواخر شهر يوليو الماضي زار وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي روسيا ووقع اتفافية للتعاون العسكري مع نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين.