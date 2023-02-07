70% منها موجهة لنواكشوط.. موريتانيا تسدد ديونها للإيسسكو

قال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني محمد ولد اسويدات ، اليوم الثلاثاء، إن موريتانيا اتفقت مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة (إيسيسكو) على تسديد متأخراتها على أن تقوم المنظمة باستثمار أكثر من 70% منها لإنجاز مشاريع ثقافية وتنموية في نواكشوط.

وكانت موريتانيا قد وقعت مع (إيسيسكو) اليوم بالرباط على اتفاقيتي تعاون وشراكة بينهما، حول تعزيز التعاون والدعم المالي للبرنامج التنفيذي لاحتفالية نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023، وإعداد ملف تسجيل ألعاب الضامة التقليدية في إفريقيا على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الإيسيسكو وقائمة اليونسكو للتراث العالمي.

ووقع الاتفاقية الأولى وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم السيد محمد ولد سيدي عبد الله.

ووقع الاتفاقية الثانية محمد ولد سيدي عبد الله، الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والدكتور نضال أبو زهري، مدير إدارة الشؤون الإدارية بالإيسيسكو.

وتنص الاتفاقية على أن تلتزم منظمة الإيسيسكو بإعداد برنامج عمل الاجتماع الخاص بتجهيز ملف تسجيل ألعاب الضامة التقليدية في إفريقيا على قوائم التراث الثقافي غير المادي لمنظمتي الإيسيسكو واليونسكو، فيما تلتزم اللجنة الوطنية بالإعداد التنظيمي للاجتماع.

وتأتي الاتفاقية في إطار مذكرة التفاهم، التي وقعتها اللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم مع الإيسيسكو خلال شهر نوفمبر 2022، وتتضمن تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة الدعم لبرامج منظمة الإيسيسكو لتثمين تراث الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة.