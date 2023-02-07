 تخصيص 181 مليون يورو لدعم دول إفريقية بينها موريتانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، تخصيص مبلغ 181.5 مليون يورو، كمساعدات إنسانية لبعض دول منطقة غرب ووسط إفريقيا، خلال العام الجاري (2023)، التي تواجه أزمات الصراعات المحلية وتغير المناخ والارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وقالت المفوضية الأوروبية – في بيان الثلاثاء إن المبلغ المخصص لموريتانيا من هذه المساعدات بلغ 6.5 مليون يورو، فيما تم تخصيص مبلغ 25.5 مليون يورو لبوركينا فاسو، وستحصل دولة مالي على بلغ 26 مليون يورو، وجمهورية أفريقيا الوسطى على 20.5 مليون يورو، بالإضافة إلى تخصيص إقليمي قدره 500 ألف يورو.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل لنيجيريا يصل إلى 34 مليون يورو، والنيجر (25 مليون يورو) وتشاد (26.5 مليون يورو) والكاميرون (17 مليون يورو)”.

جاء هذا الإعلان عن هذه المساعدات بعد الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس” الذي عقد في بروكسل يوم أمس الاثنين، بحضور مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد يانيز لينارتشيتش.

وأضاف البيان: “أن المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في غرب ووسط إفريقيا ستغطي مجالات عديدة؛ من بينها تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان النازحين، بسبب النزاع والمجتمعات المضيفة، ودعم ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بمن فيهم الناجون من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والأطفال المتأثرين بالنزاعات وتقديم المساعدة الغذائية للأسر والمجتمعات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على موسم الجفاف والمناطق التي يصعب الوصول إليها”.

وأشار البيان إلى “أن من ين المجالات التي يشملها الدعم، علاج نقص التغذية الحاد الوخيم لدى الأطفال دون سن الخامسة؛ وتقديم الرعاية الصحية للسكان خارج متناول السلطات الصحية، وتحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، ودعم التعليم في حالات الطوارئ للأطفال النازحين، وتعزيز إجراءات التأهب للكوارث”