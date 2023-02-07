لافروف يزور مالي قبل التنقل إلى موريتانيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صباح الثلاثاء، إلى مالي، في مستهل جولة إفريقية تقوده لاحقا إلى كل من موريتانيا والسودان.

وكان في استقبال لافروف الذي زار الاثنين العراق، لدى نزوله من الطائرة نظيره المالي عبدلله ديوب. ولم يدل الوزيران بأي تصريح صحافي.

ويلتقي لافروف اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل أسيمي غويتا، ويجري محادثات مع ديوب ويعقد مؤتمرا صحافيا ي وقت لاحق.

وتستمر زيارة لافروف لمالي التي تشهد هجمات مسلحة وأزمة عميقة متعددة الأبعاد، 24 ساعة، وتكرس التقارب الذي أحدثه العسكريون الحاكمون في مالي منذ العام 2021 مع موسكو، بعدما قطعوا التحالف العسكري المبرم مع فرنسا وشركائها.

وفيما زار وزراء ماليون موسكو مرات عدة، قدمت السلطات المالية زيارة لافروف على أنها “الأولى من نوعها”.

وقالت الخارجية المالية، إن الزيارة “تكرس الإرادة الصلبة” لأسيمي غويتا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين “لبث دينامية جديدة ” في التعاون في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد.

وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة عام 2020 في مالي، وعززوا سيطرتهم بانقلاب ثان في 2021، من روسيا حليفهم الرئيسي في مواجهة الحركات المسلحة.