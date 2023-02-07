لجنة الانتخابات: الإقبال على مراكز الإحصاء «دون المستوى» في هذه الولاية

قالت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن نسبة الإقبال على مراكز الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي في ولاية تيرس زمور شمالي البلاد «لا تزال دون المستوى».

ودعت اللجنة على لسان منسقها الجهوي في تيرس، لمرابط ولد سيد بونه، جميع المواطنين البالغين سن الـ18 فما فوق بالتوجه إلى مكاتب الإحصاء للتسجيل في اللائحة الانتخابية قبل نهاية الآجال المحددة له، وفق ما نقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).

وأوضح المنسق الجهوي أن عدد المسجلين في الإحصاء وصل حتى صباح الاثنين إلى 10651 مسجلا.

وقال ولد سيد بونه إن أطقم اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات على أتم الجاهزية لعملية الإحصاء، لافتا إلى أنه تم افتتاح 6 مكاتب للإحصاء في مقاطعة ازويرات و3 مكاتب في مقاطعة افديرك ومكتب واحد في بير ام كرين.

وبلغ عدد المسجلين في اللائحة الانتخابية في ولاية تيرس زمور 26 ألف شخص عام 2018 .