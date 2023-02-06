قبيل زيارة لافروف.. ولد مرزوك يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

أجرى وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، اليوم الاثنين، مباحثات مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، وذلك قبل ساعات من زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نواكشوط.

وقال وزير الخارجية الموريتاني في تغريدة على تويتر: “تشرفت اليوم، في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، باستقبال سعادة السيد جونس غويليم، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا”.

وحول فحوى اللقاء كتب الوزير أنه “كان مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة المثمرة بين بلادنا والإتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

تشرفت اليوم، في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، باستقبال سعادة السيد جونس غويليم، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بلادنا.

كان اللقاء مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة المثمرة بين بلادنا والإتحاد الاروبي وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/ydTDFnbs3e — Mohamed Salem Merzoug (@MS_Merzoug) February 6, 2023

ويأتي هذا اللقاء قبيل زيارة غير مسبوقة سيقوم بها وزير الخارجية الروسي إلى نواكشوط، قادمًا من عاصمة مالي باماكو، ضمن جولة أفريقية تتزامن مع احتدام الصراع بين الغرب وروسيا.

ومن المنتظر أن يجري وزير الخارجية الموريتانيا مباحثات مع نظره الروسي في مكتبه بنواكشوط، صباح يوم الأربعاء، وفق ما أعلنت الخارجية الموريتانية اليوم الاثنين.

كما سيستقبل لافروف من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتتزامن زيارة لافروف لنواكشوط وباماكو مع تصاعد وتيرة الصراع بين الغرب وروسيا في منطقة غرب أفريقيا، خاصة بعد توتر العلاقة بين بوركينا فاسو وفرنسا خلال الأسابيع الأخيرة.