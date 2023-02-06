وزير الخارجية الروسي يزور نواكشوط في مستهل جولة إفريقية

يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يوم الأربعاء المقبل، للعاصمة الموريتانية نواكشوط، في مستهل جولة إفريقية، تقوده إلى عدة دول في المنطقة.

سيلتقى الوزير الروسي بعيد وصوله، بنظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، بمباني وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بحسب ما أعلنت عنه الخارجية الموريتانية.

ومن المنظر أن يلتقي رئيس الدبلوماسية الروسية، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قبل أن يواصل جولته الإفريقية.

وتتضمن جولة الوزير الروسي في إفريقيا زيارة كل من موريتانيا ومالي والسودان.