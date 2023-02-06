موريتانيا ترأس اجتماع اللجنة الاقتصادية للدول العربية

بدأت اليوم الاثنين، بجامعة الدول العربية، أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة موريتانيا ومشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية.

وتناقش اللجنة على مدى يومين، مشروع جدول الأعمال الذي يتضمن أحد عشر بندًا، تتناول الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك، من بينها الإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها بموريتانيا يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.

كما تتضمن نقاش الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات ” الأجندة الرقمية العربية 2023-2033″ إلى جانب مناقشة محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الأوكرانية، الاستثمار في الدول العربية.

ودعا الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية علي بن إبراهيم المالكي، في كلمته الافتتاحية إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون في جميع مجالات التعاون العربي المشترك، وإعطاء الأولوية لتطوير التكامل الاقتصادي العربي المشترك، والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه الدول العربية، ومساعدة الشعوب على تخطي هذه الأزمات.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها، ومشاريع القرارات والتوصيات لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الأربعاء، لاستكمال التحضيرات للدورة الوزارية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المقبل.