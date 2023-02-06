عرض مسرحي موريتاني ضمن “أيام فاغا” بتونس

تقدم فرقة الرواد المسرحية من موريتانيا، اليوم الاثنين، العرض المسرحي (زمن يأكله الماء)، في إطار الدورة التاسعة لأيام “فاغا” العربية للمسرح بباجة، في تونس.

وكان العرض المسرحي زمن يأكله الماء فاز خلال الأسابيع الأخيرة بجائزة رئيس الجمهورية للفنون الجميلة عن فئة المسرح، والتي أعلن عنها ضمن فعاليات مهرجان مدائن التراث الذي احتضنته مدينة تيشيت.

وتسجل هذه الدورة من أيام فاغا مشاركة أعمال مسرحية في صنف الهواية، من سبع دول عربية هي موريتانيا وتونس والجزائر وليبيا ومصر والسودان والأردن.

وأيام فاغا العربية للمسرح بباجة، تظاهرة ثقافية تنظمها سنويا جمعية محمد الحيدري للمسرح بباجة، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، وبلدية المكان من 4 إلى 8 فبراير الحالي، وتحمل هذا العام اسم المسرحي الراحل الطيب الغربي.

وتتضمن ھذه الدورة أيضا مجموعة من العروض المسرحیة، وورشات تدریبیة، لفائدة المسرحیین الھواة، إلى جانب تنظيم ندوة حول “مسرح الهواية في العالم العربي: الواقع والآفاق” بفضاء مسرح الجيب للأمل الجديد بباجة.

وبرمج المنظمون لأيام “فاغا” ثلاث ورشات تدريبية لفائدة المسرحيين الهواة حول “المسرح الصامت” و”الجسد الشعري بين التجريب والتغريب” و “اللعب الدرامي”.

ومصطلح “فاغا” الذي اتخذته إدارة المهرجان اسما لتظاهرتها، هو الاسم القديم لمدينة باجة الذي أطلقه عليها الرومان.