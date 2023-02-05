رئيس حزب تواصل: حان الوقت لوقف نهب موارد الدولة

قال حمادي ولد سيد المختار، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، إن موريتانيا تمتلك الكثير من الموارد المنهوبة، مشيرًا إلى أ، ذلك النهب “لن يتوقف إلا بالانتخابات”، على حد تعبيره.

ولد سيدي المختار كان يتحدث أمام جمعٍ من أنصار الحزب في مدينة الطينطان، شرقي البلاد، فطلب منهم تسجيل أكبر قدر ممكن من الناخبين على اللائحة الانتخابية، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير.

وقال: “البلد يمتلك الكثير من الموارد المنهوبة، وقد آن الأوان لوقف ذلك النهب، ولن يوقفه إلا انتخاب رجال ونساء يستحضرون السؤال عن المال، من أين اكتسب وفيم أنفق”.

حمادي ولد سيدي المختار انتخب رئيسا لحزب تواصل نهاية ديسمبر الماضي، ويستعد لخوض أول انتخابات تشريعية له منتصف العام الجاري، واستعدادا لذلك بدأ في جولة ستقوده إلى مدن شرقي البلاد.

ولد سيدي المختار وصف مدينة الطينطان بأنها “قلعة انتخابية لحزب تواصل، وستبقى كذلك رغم كل الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الحزب فيها”، وفق تعبيره.

وبحسب منشور للحزب على صفحته على الفيسبوك، فإن ولد سيدي المختار انتقد إلغاء النسبية في انتخاب نواب مقاطعة الطينطان، مشيرًا إلى أن التشاور الأخير مع وزارة الداخلية “أسفر عن تفاهم على اعتماد نتائج الإحصاء السكاني الجاري في تحديد نظام الانتخابات”.

وفي إطار جولته الانتخابية، عقد ولد سيدي المختار مهرجانًا في مدينة العيون، عاصمة الحوض الغربي، كما سبق وأن زار مدينة كيفه وألاك.

في غضون ذلك تجوب وفود من الحزب المعارض، عدة ولايات أخرى، من أبرزها ولاية الحوض الشرقي وولاية كوركول ولبراكنه.