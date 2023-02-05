عشرات السياح الأوروبيين يصلون إلى مدينة أطار

وصل 71 سائحا أوروبيا مدينة أطار شمالي البلاد، مساء أمس السبت، في إطار الرحلات المبرمجة ضمن الموسم السياحي 2022-2023.

وقال ممثل شركة مطارات موريتانيا بأطار السيد محمد محمود ولد شيبة، إن السياح الذين وصلوا على متن هذه الرحلة يمثلون مختلف الجنسيات الأوروبية، وفق ما نقلت عنه الوكالة الموريتانية للأنباء.

وأضاف ولد شيبة أن استمرار هذه الرحلات يؤكد على ما تتمتع به السياحة الوطنية «من مميزات وخصائص طبيعية تدفع في اتجاه استقطاب المزيد من الوافدين».

وأشار إلى أن كافة الإجراءات تم اتخاذها من أجل إنجاح هذا الموسم، مبينا أن السياحة تعد من أهم الموارد الاقتصادية عند ساكنة ولاية آدرار، لما تدره من منافع اقتصادية تساهم في تنمية الولاية.

وقدمت الرحلة المذكورة من فرنسا، وتعتبر هي الرحلة الثامنة القادمة من فرنسا إلى موريتانيا في إطار الموسم السياحي الجاري.

واستقبلت الرحلة من طرف ممثلين عن المكتب الوطني للسياحة وشركة الطيران المدني والدرك و الشرطة والجمارك والحالة المدنية والطاقم الطبي.