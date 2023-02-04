السنغال تفوز بكأس أمم أفريقيا للمحليين 

توج المنتخب السنغالي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، بكأس أمم افريقيا للمحليين، بعد تغلبه على المنتخب الجزائري بركلات الترجيح.

وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بست نقاط إثر فوزين على كوت ديفوار 1-صفر وجمهورية الكونغو الديموقراطية 3-صفر بينهما خسارة أمام أوغندا بهدف.

وفي دور الثمانية تغلب المنتخب السنغالي على نظيره الموريتاني بهدف وحيد.

وجمع المنتخب السنغالي بين اللقبين القاريين للمنتخبات بعدما توج المنتخب الأول بطلا لكأس الأمم الافريقية قبل عام على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح، بقيادة النجم ساديو مانيه.

وانطلقت البطولة في الثالث عشر من يناير بمشاركة 17 منتخبا بعد انسحاب المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين، بسبب إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية منذ سبتمبر 2021