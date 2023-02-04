خلال مؤتمر استثنائي.. التكتل يعلن مشاركته في الانتخابات

أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية، خلال مؤتمر استثنائي عقده مساء اليوم السبت، مشاركته في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة.

ودعا الحزب مناضليه ومناصريه إلى الانخراط في عملية التسجيل على القوائم الانتخابية وإلى «الدفاع عن خط الحزب ونهجه الوارد في إعلانه السياسي».

وقال الحزب في بيان إن مؤتمره ينعقد في ظرف وطني «يتميز بجو من الانفتاح والتهدئة السياسية في قطيعة واضحة مع أسلوب التعاطي مع المعارضة الذي اتبعته الاحكام السابقة».

وتابع الحزب «وهو ما خلق مناخا للتشاور بين المعارضة الديمقراطية والأغلبية، تمخض عنه توقيع اتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية يرمي إلى تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة آملين أن تكون مرضية للجميع».

ولكن الحزب قال إن المؤتمر ينعقد أيضا «في وقت تعيش فيه بلادنا أوضاعا تسود فيها الدعوة الى القبلية والجهوية والشرائحية، مما أصبح يهدد انسجام المجتمع وتماسك نسيجه الأهلي ويهدد بالتالي ديمومة الدولة على ربوع التراب الوطني»

وأشار الحزب إلى أن هذه الوضعية تأتي «في ظل ظرف دولي بالغ الخطورة يمتاز بقيام شبه حرب عالمية وباستفحال مجموعات الإرهاب والتهريب على حدود بلادنا الشرقية، وانتشار عدم الاستقرار في منطقة الساحل».