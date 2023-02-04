ندوة علمية تناقش مسألة ملكية الأرض بموريتانيا

نظم منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين ندوة علمية ناقشت مسألة ملكية الأرض بموريتانيا وتداعياتها الاجتماعية والسياسية.

أنعش الندوة الدكتور يحيى ولد البراء محاضرا والدكتور المصطفى ولد الطالب مناقشا والأستاذ إبراهيم ولد بلال مناقشا.

وقال رئيس منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين الدكتور باب ولد سيد أحمد لعلي، أن القضايا الكبرى ذات التأثير الذهني والواقعي المعتبر على حياة الناس، لا يجب أن يُترك تداولها بين يديْ أهل السياسية حكرا، لما قد ينتج عن ذلك من اختلالات تعمقها وتجذرها أكثر من احتمالات حلها.

وأضاف أن أهل العلم والمعرفة والاختصاص أولى في مواجهة ذلك قبل غيرهم، ومعالجاتهم لها أنفع وأجدى للدولة والمجتمع، وهي مسألة لا زالت غائبة في حسابات النخبة، وما يرتب عليها من تهميش أهل الاختصاص في مواطن اهتماماتهم خطير جدا.

وأشار أنه ليس من المستساغ الرجوع إلى غير أهل الاختصاص في قضايا جوهرية لها تأثير بالغ على مستقبل الأمة والمجتمع انتصارا لرأي سياسي معين أو تهميشا لآخر وتصنيفا له، وتابع رئيس منتدى السوسيولوجيين الموريتانيين «ليس من المستساغ أيضا تداول قضايانا الاجتماعية الكبرى من غير أهل الاختصاص ومن الذين لا يحكم فاعليتهم أي منطق علمي نبيل».

وناقش الدكتور المحاضر يحيى ولد البراء مسألة ملكية الأرض بموريتانيا بالرجوع إلى أصولها الشرعية، مع بداية دخول الإسلام في موريتانيا، موضحا أن الأرض وفق هذا السياق إما أن تكون أرضا فتحت عنوة أو سلما أو دخل أهلها الإسلام، وما ينتج عند الفقهاء من اعتبارات تلك الخيارات الثلاثة.

واستطرد ولد البراء مشكل الأرض تاريخا مرورا بتسيير المستعمر لها إلى غاية حكم الدولة والوطنية والتبعات الملكية الاجتماعية التي تخللت ميلاد الدولة ونتائج ذلك التسيير والتفاعل المجتمعي بين الدولة والمجتمع.

وناقش المحاضرة الدكتور المصطفى ولد الطالب والأستاذ إبراهيم ولد بلال، كما تدخل عدة أكاديميين وباحثين من أمثال محمد المختار ولد السعد والدكتور محمد ولد بوعليبة ويربه ولد نافع رئيس ميثاق الحراطين.