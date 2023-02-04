اتفاق موريتاني مغربي للتعاون في مجال البحث في الصيد البحري 

وقعت موريتانيا والمغرب بروتوكولا خاصا، يتعلق بأنشطة التعاون في مجال البحث في الصيد البحري بين البلدين.

ونظم الجانبان حفلا لتوقيع البتركول في مدينة اكادير المغربية حضره زير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي محمد صديقي، ومحمد عابدين معييف، وزير الثروة السمكية والاقتصاد البحري الموريتاني.

ويأتي إبرام هذا البروتوكول ضمن الاتفاق- الإطار للتعاون في مجالات البحث العلمي الموقع يوم 3 أكتوبر 2022 بنواكشوط بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمعهد الموريتاني للبحوث الأوقيانوغرافية والمحيطات.

ويحدد هذا البروتوكول، الذي وقعه عن الجانب المغربي، فرج عبد المالك، مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وعن الجانب الموريتاني، محمد الحافظ إيجوين، مدير المعهد الموريتاني للبحوث الأوقيانوغرافية والمحيطات، الالتزامات الواردة في الإتفاق الإطار المتعلق بالتعاون في علوم البحار.

وسيتم، من خلال هذا البروتوكول، تعزيز التعاون من حيث عمليات التقييم والدراسة البيولوجيين – الإيكولوجيين للمخزون السمكي، وتعميق المعارف المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والموائل الإيكولوجية المهمة وتواصلها.

كما سيتم تعزيز الدراسات التعاونية بشأن النظم الإيكولوجية ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالمناخ والاضطرابات البشرية، وكذا تنسيق أساليب جمع المعلومات وتجهيزها، وتعزيز الدراسات الاجتماعية-الاقتصادية بشأن القضايا المشتركة، وتبادل المعلومات بشأن جوانب تنمية تربية الأحياء المائية.