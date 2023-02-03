الجزائر تبحث مع الإمارات التعاون في المجال العسكري

بحثت الجزائر والإمارات العربية المتحدة في ختام أعمال اللجنة الإماراتية – الجزائرية المشتركة الحادية عشرة التي احتضنتها الجزائر إمكانية إقامة مشاريع مشتركة للصناعات الدفاعية، وتبادل الخبرات المشتركة في نفس المجال بين شركات البلدين.

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (رسمية)، فإن “رئيس وفد وزارة الدفاع الإماراتية اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية، التقى خلال زيارته الرسمية للجزائر قائد الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة”.

وأضافت: “تباحث الجانبان حول سبل تعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، وأكدا أهمية تعزيز التعاون ورفع مستوى تبادل المعلومات والخبرات بين وزارتي الدفاع، وتطرقا إلى بحث فرص جديدة لتعزيز العلاقات بين الإمارات والجزائر في مختلف المجالات، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية”.