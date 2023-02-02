غزواني: وضعيتنا غير مقبولة ولا بد من تحقيق السيادة الغذائية

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، من مدينة روصو، نداء لجميع الموريتانيين بالعمل على تحقيق “السيادة الغذائية”، مشددًا على أن كل الظروف مواتية لذلك، قبل أن يشير إلى أن دولة لا تملك سيادتها الغذائية لا يمكن وصفها بأنها مستقلة.

ولد الغزواني كان يتحدث ليل الخميس/الجمعة، في اجتماع عقده مع أطر ولاية اترارزه، التي يزورها لعقد مجلس الوزراء في عاصمتها روصو، في أول دورة من دورات انعقاد مجلس الوزراء في الولايات الداخلية.

وقال ولد الغزواني إنه اختار أن يستهل دورات مجلس الوزراء في الولايات الداخلية من اترارزه “نتيجة لمحورية دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للبلاد، وتأكيد السيادة الغذائية عموما”.

وأضاف: “لا شك أنكم تعرفون أن تحقيق السيادة الغذائية يشكل هدفًا رئيسيًا اليوم، أكثر من وقت مضى، في استراتيجيتنا التنموية”.

وأوضح ولد الغزواني أنه حين يحدث أي اضطراب في سلاسل التموين، تتأثر السوق المحلية والحركة التجارية، ضاربًا المثال بما وقع خلال جائحة كورونا والحرب الأوكرانية، وقال: “كل ذلك يفرض علينا العمل على تحقيق سيادتنا الغذائية”.

وأكد ولد الغزواني أن “أي دولة لم تحقق قدرا معتبرا من الاكتفاء الذاتي الغذائي، لا يمكن وصفها بأنها دولة مستقلة”.

وقال ولد الغزواني مخاطبًا الحاضرين: “أطلب منكم جميعا تكثيف الجهود، من أجل الوصول إلى اكتفاءنا الغذائي، ونعتبر أن هذه الولاية من أكثر مناطق الوطن التي تملك مقدرات تمكننا من تحقيق طموحنا نحو السيادة الغذائية”.

وشدد ولد الغزواني على أن “الوضعية الحالية لم تعد مقبولة، ولا بد من تغييرها”، قبل أن يضيف: “أنا لا أقول ذلك من فراغ، فالمقومات موجودة؛ الأرض الصالحة للزراعة موجودة، ويمكن أن تصلها مياه النهر، وأصحاب الشهادات كثير منهم عاطلون عن العمل، ويجب أن يكونوا مستعدين للعمل، والدولة يجب أن توفر الموارد”.

وجدد ولد الغزواني في نهاية كلمته الدعوة إلى العمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء عبر التوجه نحو الزراعة.

وكان ولد الغزواني قد ترأس اليوم بروصو، اجتماع مجلس الوزراء، واتخذ فيه قرارات عديدة لصالح قطاع الزراعة.