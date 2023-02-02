غزواني: سنعقد مجالس للوزراء في ولايات الوطن الأخرى

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال اجتماع عقده ليل الخميس/الجمعة، مع أطر ولاية اترارزه بمدينة روصو، إن مجلس الوزراء سينعقد في ولايات الوطن الأخرى، على غرار ما حدث اليوم الخميس في روصو.

ولد الغزواني شكر في بداية كلمته سكان مدينة روصو وولاية اترارزه على “حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”، قبل أن يوضح أن زيارته للولاية “لها أبعاد متعددة، أولها تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في الولاية”.

وأضاف أن ذلك سيتم عبر “عقد اجتماعات لمجلس الوزراء في عواصم الولايات، وهذه المجالس أو الحلقات التي كان اجتماع اليوم بدايتها، ستتكرر في بعض ولايات الوطن الأخرى”.

وقال ولد الغزواني إن “كل دورة في كل ولاية، ستخصص للمواضيع التنموية الكبرى ذات الارتباط الوثيق بالميزات الاقتصادية الأساسية لتلك الولاية أو تلك المنطقة”.

وأشار ولد الغزواني إلى أن الهدف الثاني لزيارته هو “الاطلاع على أوضاع العامة في الولاية، والتداول مع أطرها، ومع فاعليها السياسيين والاقتصاديين في المجالات التي تهم الولاية، ومن خلال ذلك الاطلاع على أبرز المشاكل المطروحة والتفكير معًا في أنجع السبل للتغلب على المشاكل المطروحة”.

وكان ولد الغزواني قد ترأس اليوم بروصو، اجتماع مجلس الوزراء، واتخذ فيه قرارات عديدة لصالح قطاع الزراعة.