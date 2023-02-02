روصو.. المصادقة على قرض تمويل جزئي لإمداد كيفه بالمياه

صدق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين الحكومة الموريتانية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب.

يتناول مشروع القانون الحالي مساهمة صندوق الأوبيك للتنمية الدولية في تمويل مشروع امداد كيفة بالمياه.

و يتكون المشروع المذكور من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه) ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) الف م3/ يوم لتغطي آفاق المشروع حتي 2050م.

كما يتكون المشروع من وثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه وثلاث خزانات ارضية خرسانية رئيسية وخط الانابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول (250) كلم بالإضافة الي خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه.

كما يتضمن المشروع المذكور عن تزويد محطة المعالجة بالتيار الكهربائي وتزويد ومحطات الضخ بمولدات احتياطية وانشاء ومختبر للمياه ونظام المراقبة والتحكم في منشآت المشروع .

الحكومة تصدق على قرض يساهم في تمويل مشروع إمداد كيفه بالمياه صدق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 09 يناير 2023، بين الحكومة الموريتانية وصندوق الأوبيك للتنمية الدولية، والمخصصة للمساهمة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفه بالمياه الصالحة للشرب. يتناول مشروع القانون الحالي مساهمة صندوق الأوبيك للتنمية الدولية في تمويل مشروع امداد كيفة بالمياه. و يتكون المشروع المذكور من إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر (مصدر المياه) ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى إلى (50) الف م3/ يوم لتغطي آفاق المشروع حتي 2050م. كما يتكون المشروع من وثلاث مضخات رئيسية لضخ المياه وثلاث خزانات ارضية خرسانية رئيسية وخط الانابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول (250) كلم بالإضافة الي خطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه. كما يتضمن المشروع المذكور عن تزويد محطة المعالجة بالتيار الكهربائي وتزويد ومحطات الضخ بمولدات احتياطية وانشاء ومختبر للمياه ونظام المراقبة والتحكم في منشآت المشروع .

