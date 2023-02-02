روصو.. موريتانيا تتفق مع شركة ستزرع الخضروات في كرمسين

صدق مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين الحكومة الموريتانية وشركة سنابل الخير.

وبموجب هذه الاتفاقية تعتزم شركة سنابل الخير إقامة مشروع زراعي على مساحة 1500 هكتار لزراعة الخضروات والأرز والعلف في منطقة كرمسين بولاية اترارزة.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذا لمشروع هذا المشروع سيساهم في تلبية حاجيات السوق الوطنية، وسيخلق فرص العمل والتكوين.

وأضاف البيان أنه يتوقع أن يساهم المشروع في خلق 115 وظيفة مباشرة و1000 وظيفة أخرى غير مباشرة وبضمان التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم.