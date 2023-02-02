نواكشوط.. تحويل 2.2 مليار أوقية لصالح عشرين ألف أسرة

أطلقت مفوضية الأمن الغذائي اليوم الخميس في نواكشوط علمية التحويلات النقدية في الوسط الحضري لصالح أكثر من 20 ألف أسرة في مدينة نواكشوط، بالتعاون بين المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي.

وأوضحت المفوضية أن التحويلات النقدية يستفيد منها حوالي 115 ألف مواطن في 20568 أسرة من الأوساط الأكثر احتياجا في نواكشوط من خلال توزيع أكثر من 2,2 مليار أوقية قديمة.

وقالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إن إطلاق التوزيعات النقدية في الوسط الحضري،يأتي في إطار حزمة البرامج الاجتماعية التي تنفذها الحكومة تطبيقا لتعهدات الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني، «الهادفة إلى النهوض بالفئات الأكثر احتياجا من المواطنين».

وأضافت بنت خطري ، أن البعد الاجتماعي لبرنامج الرئيس الموريتاني تجلى في أكثر من صعيد؛ «فعُبأت وسائل بشرية ومالية كبيرة لتنفيذ برامج اجتماعية متنوعة، لامست هموم ومشاغل المواطنين الأكثر احتياجا»، وفق تعبيره.

وتتزامن هذه التوزيعات مع توزيعات غذائية مجانية في ولايات نواكشوط أطلقتها مفوضية الأمن الغذائي قبل أيام، لصالح أكثر من 37000 ألف أسرة محتاجة، وفق تأكيده المفوضية.