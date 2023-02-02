بوركينا فاسو تقترح على مالي إقامة اتحاد فدرالي يجمعهما

اقترح رئيس وزراء بوركينا فاسو إقامة «اتحاد فدرالي» بين بلده ومالي، مشيرا إلى أن الأمر يجب تحقيقه خلال الفترة الانتقالية لأنه «إذا عاد السياسيون إلى السلطة فسيكون ذلك صعبا».

وقال أبولينير يواكيم كييليم دي تيمبيلا «يمكننا تشكيل اتحاد فدرالي مرن يمكن أن ينمو بشكل أقوى ويحترم تطلعات كل منا داخله»، وفق بيان نشره مكتبه اثر زيارة أجراها لمالي يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف «حاول أسلافنا الجمع، مثل اتحاد مالي الذي لم يدم للأسف. لكنهم حددوا الطريق»، في إشارة إلى محاولة قصيرة الأمد لإنشاء اتحاد بين مالي والسنغال وبوركينا فاسو وبنين (1959-1960) في وقت استقلال هذه المستعمرات الفرنسية السابقة.

لم يصدر أي رد فعل رسمي من السلطات المالية بشأن فكرة الاتحاد الفدرالي.

وكان رئيس الوزراء المالي شوغيل كوكالا مايغا قد شجع نظيره في بوركينا فاسو على أن تحذو بلاده حذو مالي خلال مأدبة عشاء مساء الثلاثاء.

وشدد كوكالا مايغا على المبادئ التي يتبناها المجلس العسكري المالي، وهي الدفاع عن السيادة وحرية اختيار الشركاء الأجانب وإعلاء المصلحة الوطنية.

وقال المسؤول المالي في فيديو نشره مكتبه “أنا متأكد من أن هذه المبادئ تتقاسمها جميع الدول التي تريد الاعتماد على نفسها، وأنا مقتنع بأن إخواننا وأصدقاءنا في (بوركينا) فاسو، لديهم احتياجات مماثلة».

ويخوض البلدان حرب شرسة مع جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، فيما يقود البلدان عسكريون إنقلابيون يرفضون وجود قوات فرنسية على أراضيهما.