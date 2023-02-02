غزواني يبدأ زيارة لروصو يرأس خلال مجلس الوزراء

ومن المتوقع أن يرأس ولد الغزواني اجتماع مجلس الوزراء المقرر أن تحتضنه المدينة اليوم.

ومن المنتظر أن ينعقد مجلس الوزراء في مباني المعهد العالي التكنولوجي، في ضاحية روصو الشمالية الشرقية، حيث جهزت السلطات قاعة ستحتضن الاجتماع.

وقالت المصادر إن السلطات اقتنت طاولة من الحجم الكبير، ينتظر أن تكون كافية لجلوس أعضاء الحكومة، تم تركيبها في إحدى القاعات الكبيرة بالمعهد.

وسيهيمن ملف الزراعة على اجتماع مجلس الوزراء، وعلى الأنشطة التي سيقوم بها ولد الغزواني خلال زيارته لمدينة روصو، وفق ما نقل مراسل “صحراء ميديا” عن مصادر مطلعة.

وأكدت مصادر صحراء ميديا، أن ولد الغزواني سيجري، مساء الخميس، لقاء مفتوحًا مع الوجهاء والأطر في ولاية الترارزة، وفي الليل سيجري بعض لقاءات على انفراد مع بعض الشخصيات.