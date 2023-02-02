الاتحاد الإفريقي يبحث مع غويتا تقدم المرحلة الانتقالية

زار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، دولة مالي لمدة 72 ساعة، وقف خلالها على التقدم المحرز في المرحلة الانتقالية بهذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء المالية عن رئيس المفوضية قوله، عقب لقائه مع رئيس مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، “سأذهب مطمئنا بعد ما سمعت من كل مسؤولي السلطة الانتقالية، لا سيما من الرئيس الانتقالي”، مضيفا “جئنا لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها مع سلطات المرحلة الانتقالية ويسعدنا أن نلاحظ أن عملية الانتقال المالي قد أحرزت تقدما حقيقيا”.

وأضاف المصدر ذاته أن موسى فقي اعتبر أنه “ما يزال هناك الكثير يتعين القيام به”، مشيرا إلى أنه حث السلطات بشدة على مضاعفة جهودها للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها بشكل كامل.

وأبرز الأهمية القصوى التي يوليها الاتحاد الإفريقي لمالي باعتبارها عضوا مؤسسا للاتحاد.

وبحسب وكالة الأنباء المالية، تأتي زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في إطار المشاورات الدورية بين الاتحاد الإفريقي ومالي.