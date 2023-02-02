نواكشوط تحتضن المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط نهاية شهر فبراير الجاري، المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي.

جاء الإعلان موعد المنتدى خلال لقاء، جمع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ، وسفير المغرب بموريتانيا حميد شبار بالعاصمة نواكشوط.

واستعرض الجانبان سبل تنظيم هذا المنتدى، بمشاركة واسعة للشركات المغربية، تعزيزا للتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وتوطيد مناخ الاستثمار.

وفي هذا السياق استعرض الجانبان، كذلك، الأدوار التي تقوم بها هيئات أرباب العمل بالبلدين في تعزيز التبادل التجاري عبر توقيع اتفاقيات التعاون والاستثمار والتبادل وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية.

وأبرز الجانبان مواكبة السلطات العمومية لجهود تطوير التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا.

ونوه رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين بالجهود المبذولة لتعزيز أداء القطاع الخاص بالبلدين، وبالعمل المهم لتذليل مختلف الصعوبات وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بينهما .

من جهته أشاد شبار بمستوى العلاقات المتميزة بين موريتانيا والمغرب ، وبالدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في تعزيز التواصل والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.