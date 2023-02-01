القاهرة.. الرئيس المصري يستقبل وزير الدفاع الموريتاني 

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، وزير الدفاع الوطني الموريتاني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلي مصر، وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، بالإضافة إلى السفير الموريتاني في القاهرة سيدي محمد عبد الله.

وقالت الرئاسة المصرية إن اللقاء يأتي « في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وتفعيل التعاون المشترك بينهما في المجالات العسكرية والأمنية، لاسيما في ضوء دور موريتانيا المهم في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل».

وخلال الاجتماع، سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية إلى الرئيس المصري من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرسالة تضمنت تأكيد «حرص موريتانيا علي توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما علي صعيد التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، في ضوء التقدير الذي توليه بلاده لدور مصر ومكانة الرئيس السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية».

وأورد المصدر ذاته أن السيسي طلب من وزير الدفاع الموريتاني نقل تحياته إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدًا « اعتزاز مصر بعلاقاتها مع موريتانيا، وأهمية العمل على مواصلة تطويرها على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلي حرص مصر علي تعزيز التعاون العسكري والأمني مع الأشقاء في موريتانيا، خاصة في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، في ضوء دور مصر الرائد في هذا الإطار.