مالي.. مقتل شرطي ومدني في هجوم بشرق البلاد

لقي شرطي ومدني على الأقل مصرعهما في هجوم على نقطة للمراقبة مساء أمس الثلاثاء شرق مالي، وفق ما أعلنته السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

ووقع الهجوم في مدينة سان الواقعة على بعد 400 كيلومتر شرق باماكو و 80 كلم عن الحدود مع بوركينا فاسو، وهي منطقة است هدفت عدة مرات من قبل جماعات مسلحة.

كما أصيب رجلا درك وشرطي وأربعة مدنيين بجروح فيما تعرض مركز الشرطة للتخريب، بحسب حصيلة الهجوم التي سلمت لوسائل الإعلام من قبل بلدية ومحافظة المنطقة المستهدفة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في الشرطة المحلية قوله إن الهجوم نفذه “متطرفون مفترضون”.

وتجدر الإشارة إلى أن مالي تواجه منذ عام 2012 أزمة أمنية وسياسية وإنسانية خطيرة.

ويطال العنف الذي انطلق من شمال البلاد، بشكل أساسي، الوسط والشرق، وانتشر منذ ذلك الحين في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.