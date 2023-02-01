رئيس حزب سياسي يندد بزيارة وزير الخارجية الإيراني لموريتانيا

ندد رئيس حزب الصواب المعارض عبد السلام ولد حرمه، باستقبال النظام الموريتاني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير الليهان، الذي يزور البلاد حاليا.

وقال ولد حرمه في بيان، اليوم الأربعاء، إنه من « الغباء » أن تستقبل الحكومة الموريتانية وفدا حكوميا إيرانيا « يقتل شعبه وينكل بشاباته وشبابه الثائرين ضد الظلامية وحكم الفرد »، وفق تعبيره.

وأضاف ولد حرمه، أن زيارة وزير الخارجية لنواكشوط تعد خارجة بشكل كل عن السياق الطبيعي لما ينبغي أن تكون عليه موريتانيا من تضامن مع الإيرانيين في الداخل.

وأشار رئيس حزب الصواب، إلى أن هذه الزيارة تعد خارج سياق « مبدأ التضامن والأخوة مع أشقائها العرب في العراق والشام والجزيرة العربية الذين تعبث فيهم خلايا النظام الإرهابية قتلا وتصفية وتهديدا ».

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، قد استقبل مساء أمس الثلاثاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير اللهيان، الذي يزور موريتانيا حاليا.

وقال الوزير الإيراني، في تصريح صحفي، إنه استعرض خلال لقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات.

وأضاف أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بموقف موريتانيا المبدئي والثابت المناهض ل«لإرهاب بكل أشكاله وصوره».