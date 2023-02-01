موريتانيا.. ولد الغزواني يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء في القصر الرئاسي بنواكشوط، وزير الخارجية الإيراني السيد حسين أمير اللهيان، الذي يزور موريتانيا حاليا.

وقال الوزير الإيراني، في تصريح صحفي، إنه استعرض خلال لقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات.

وأضاف أن اللقاء كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بموقف موريتانيا المبدئي والثابت المناهض ل«لإرهاب بكل أشكاله وصوره».

وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، ومدير ديوان رئيس الجمهورية اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية هارونا اتراورى.

وعن الجانب الإيراني السفير الإيراني المعتمد لدى موريتانيا أمير علي إمام جمعة شهيدي، وممثل مجلس الشورى الإسلامي محمودوند، ومستشار وزير ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهدي شوشتري.