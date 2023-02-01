“أموالي”.. شركة تحالف الإمارات تطلق منصّة للدفع الإلكتروني

أطلقت شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، مساء اليوم الثلاثاء، بوابة للدفع الإلكتروني تحمل اسم “أموالي”، بالشراكة مع البنك المركزي الموريتاني، من المنتظر أن تكون البوابة الرئيسية لدفع الخدمات الحكومية وفواتير المشتريات الخاصة بالأفراد والمؤسسات.

ويأتي مشروع بوابة الدفع الإلكتروني بموجب عقد استثمار بين موريتانيا وشركة “تحالف”، التي ستوفر كافة المستلزمات التقنية واللوجستية من أجل إطلاقة بوابة الدفع الإلكتروني.

وحضر حفل إطلاق المشروع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا محمد غانم المهيري وعيساتا لام المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمستثمرين والتجار ونواب البرلمان والإعلاميين.

وخلال الحفل استعرض عدد من مسؤولي شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، مميزات المشروع وما يحمله من قيمة مضافة للسوق الموريتاني، فيما قال المهندس شغالي جعفر، مدير تطوير الأعمال والابتكار في شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، إن من أهداف المشروع “توفير بوابة ربط تقنية مع كافة الجهات الحكومية التي ترغب في تقديم خدماتها إلكترونيا، من إنشاء طلب الخدمة مرورا بدفعها وانتهاء باستلام مستخرجها”.

وأوضح جعفر أن المشروع يأتي من أجل مواكبة ودعم “استراتيجية البنك المركزي، ومن خلاله الدولة الموريتانية، في التحول الرقمي وتسريع وتيرة توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية لمواطني ومقيمي وزوار موريتانيا”.

وشدد في السياق ذاته على أن شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية تعمل وفق فلسفة هدفها هو تجاوز إرضاء المتعامل من أجل الوصول إلى إسعاده.

وقال إن المشروع استغرق العمل عليه عدة سنوات، من الاجتماعات والتحضير، مؤكدًا أن “أموالي” ليس هنا من أجل المنافسة أو سحب البساط، وإنما هدفه هو خلق بيئة مواتية لتحسين الخدمات في السوق الموريتاني، وحينها سيكون الجميع مستفيدًا.

أما حامد سالم العلوي، مدير العلاقات العامة بشركة الإمارات للحلول التقنية، فقد أكد على أن “موريتانيا هي بلدنا الثاني، تربطنا به علاقات كثيرة أسس لها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان”.

وأضاف العلوي أنه في سياق هذه العلاقات “أتقدم نيابة عن شركة تحالف الإمارات للحلول التقنية، بطرح جميع خدماتنا وإمكانياتنا الفنية والتقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمتكم لتطوير العديد من البرامج والمشاريع التقنية، لما فيه مصلحة وخدمة هذا البلد العزيز على قلوبنا بأهله”.

من جهته استعرض علاء العلاونه، وهو مدير إدارة ما قبل البيع في شركة تحالف الإمارات، مميزات تطبيق “أموالي”، مشيرًا إلى أنه عبارة عن “بوابة للدفع الإلكتروني ذات التكنولوجيا المالية المتقدمة لمعالجة المدفوعات لأي نوع من الخدمات عبر الانترنت أو بيع المنتجات حيث تحتوي هذه البوابة على العديد من الميزات مع أتمتة كاملة للتسويات والتوزيع”.

وأضاف العلاونه أنه “تم تصميم البوابة بحيث تتكامل بسهولة مع الأنظمة الأخرى، ويمكن تخصيصها وفقا لاحتياجات العمل، كما أن البوابة تستخدم تقنيات الطرف الثالث ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة”.

وأوضح أنها تحمل ميزات مهمة للسوق الموريتانية على غرار “مكافحة غسيل الأموال، وفق أفضل الممارسات العالمية، وباستخدام أفضل التكنولوجيا”، كما أشار إلى أنه “ستمكن الموريتانيين بالمهجر من دفع رسوم الخدمات العامة الخاصة بهم أو بذويهم، وذلك بدعم كافة بطاقات الائتمان العالمية”. وبالطبع قال العلاونه إن البوابة تحمل ميزة “التجارة الإلكترونية العالمية وتمكين الموريتانيين بالداخل من التسوق عبر المتاجر العالمية”.

من جهة أخرى قال علاء العلاونه إن البوابة توفر ميزة “دعم الربط مع الخدمات الحكومية أو تطوير واجهاتها لإتمام عمليات دفع رسوم الخدمة للخزينة العامة”، بالإضافة إلى أنها تتوفر على “مركز اتصال بأفضل المواصفات العالمية للرد على مكالمات المستخدمين والرد الفوري على كافة استفساراتهم وذلك على مدار 24/7”.

من جانبه استعرض قاسم سيوف، مدير إدارة العمليات بشركة تحالف، تفاصيل تقنية حول تطبيق “أموالي”، مشددا على أن شركة تحالف الإمارات “تسعى دائما إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتحرص على جودة الدعم الفني والتشغيل، من خلال فرق عمل تتوزع على المهام، من خلال مركز اتصال وخدمة متعاملين، وفريق مختص في أنظمة التشغيل ومراقبة الأنظمة، وفريق مختص في ضبط جودة الخدمات، وبالتالي هنالك حرص على الالتزام بالمعايير العالمية عالية المستوى”.

وأضاف أن شركة تحالف الإمارات حاصلة على شهادة آيزو العالمية (20000-1)، وهي واحدة من شركات قليلة في مجال التقنية في الشرق الأوسط حاصلة على هذه الشهادة.

وأوضح سيوف أن البوابة الإلكترونية التي تقدم شركة تحالف الإمارات للسوق الموريتاني تحمل فوائد من أبرزها “الأمان من خلال الامتثال لمعايير PCI DSS لعملية دفع آمنة وموثوقة، مع حماية المستخدمين من أي إساءة استخدام أو محاولات احتيال، بالإضافة إلى الجودة والحوكمة”.

وخلص إلى التأكيد على أن التطبيق “يقدم تجربة مستخدم رائعة من خلال عملية دفع سلسة وعملية دفع سريعة للعملاء العائدين، مع عملية استرداد أسرع للمستخدمين النهائيين. وتوزيع سهل وسريع للجهات المعنية”، وفق تعبيره.

وأعلن خلال الحفل أن المشروع عبارة عن “استثمار طويل الأجل وممول بالكامل من قبل شركة تحالف، ويمثل مرجع أساسي ومهم لشركة تحالف في شبه المنطقة”.