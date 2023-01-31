موريتانيا ومصر توقعان مذكرة للتعاون العسكري

وقع وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي في العاصمة المصرية القاهرة مع نظيره المصري القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمـد أحمد زكي على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين البلدين.

وتضمنت الوثيقة التي تم توقيعها على هامش الزيارة التي يؤديها ولد حننه لمصر مجالات التعاون التي تهم القوات المسلحة في البلدين وسبل تدعيمها وتعزيزها في المراحل المقبلة.

وأعرب وزير الدفاع الموريتني خلال اللقاء عن تطلع بلاده لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك مع مصر، خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الدفاع الوطني، مشيداً في هذا الصدد بجهود مصر الداعمة لموريتانيا من جهة ولكافة القضايا الإفريقية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار لصالح شعوب القارة.

وبدوره أكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الحكومة المصرية، اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الموريتانية خاصة في مجالي الدفاع والأمن.