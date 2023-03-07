يومان من المطاردة.. هل تنتهي ملاحقة سجناء القاعدة؟ (بث إخباري)

18:35 – الثلاثاء (07 مارس 2023)

أول المعتقلين كان السجين “أبو بكر الصديق عبد الكريم”، الذي تواصل مع والدته فأبلغت الأمن ليتم توقيفه، حسب ما أكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا”.

وكان أبو بكر الصديق عبد الكريم قد أدين من طرف القضاء الموريتاني بتهم منها “محاولة إنشاء تجمع بهدف ارتكاب جرائم إرهابية وتلقي تدريبات في الخارج”، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات.

وتم إيداعه السجن عام 2021.

18:05 – الثلاثاء (07 مارس 2023)

مصادر خاصة تفيد بأن الشرطة اعتقلت اثنين آخرين من السجناء ليصل العدد الإجمالي إلى ثلاثة سجناء، من أصل أربعة فروا مساء الأحد الماضي من السجن المدني بنواكشوط، بعد أن قتلوا اثنين من أفراد الحرس الوطني.

وترقب لتأكيد رسمي.

17:32 – الثلاثاء (07 مارس 2023)

مصادر خاصة تؤكد لـ “صحراء ميديا” أن الشرطة أوقفت واحدًا من سجناء “القاعدة” الأربعة، بعد قرابة يومين من الملاحقة.

المصادر قالت إن السجين الفار جرى توقيفه في أحد أحياء نواكشوط، بعد أن أبلغ عنه أحد ذويه.