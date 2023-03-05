وزارة النقل توجه إنذارا للشركات المنفذة لشبكات الطرق في الداخل

منحت وزارة التجهيز والنقل، الشركات التي تتولى تنفيذ أشغال شبكة الطرق في ولايات الداخل، مهلة عشرة أيام لبدء الأشغال فيها.

وقال الوزير الناني ولد اشروقة، إن قطاعه اجتمع الأسبوع الماضي بالشركات التي تشرف على تشييد الطرق في ولايات الحوض الشرقي والغربي، لعصابة، ولبراكنه، وتم منحهم مهلة عشرة أيام تنتهي 14 مارس.

جاء ذلك في اجتماع عقده الوزير مع السلطات المحلية ومنتخبي هذه الولايات، بعد إجرائه جولة تفقد وإطلاع على سير الأشغال في عدد من المشاريع الطرقية.

وبخصوص طريق آمرج–عدل بكرو، أوضح الوزير أن تأخر انطلاق الأشغال “غير مبرر“، مؤكدا أن الشركة ملزمة ببدء الأشغال فيه في ظرف 10 أيام.

وأوضح الوزير، أن الأشغال تأخرت في هذا الطريق، لأن قطاعه لم يتمكن من تعاقد مع مكتب لمتابعة الأشغال إلا في شهر أكتوبر الماضي.

وأشار ولد اشروقة، إلى أن الشركات عادة تمنح لها مهلة 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بعد تسلمها الطريق، وذلك من أجل تجهيز الآليات وكل الوسائل اللوجستية التي تحتاج لها.

وأقال الوزير إن الشركات التي تتولى أشغال الطرق ملزمة بالتقيد ما جاء في دفتر الالتزامات، منوها على أن هذه الطرق ستباشر فرق ميدانية تابعة للقطاع على متابعة سير الأشغال فيها.

وبخصوص الطرق الحضرية في مدينة لعيون، قال الوزير إن الأشغال متقدمة في طريق المطار–مستشفى العيون بنسبة 26%.

وبحسب وزارة التجهيز والنقل، فإن الأشغال في هذا الطريق من المنتظر أن تنتهي في 14 من شهر سبتمبر المقبل، أي في الآجال المحددة.