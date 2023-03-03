موريتانيا.. تخرج الدفعة الأخيرة من برنامج التدريب في علم الأوبئة 

تخرجت الدفعة الخامسة والأخيرة من برنامج التدريب الميداني في علم الأوبئة، الموول من طرف الولايات المتحدة الأمر يكية.

وتتكون الدفعة الاخيرة من 22 عنصرا عمال الصحة، وفق ما نشرت صفحة السفارة الأمريكية على الفيسبوك اليوم الجمعة.

ويبلغ عدد المستفيدين من البرنامج منذ إطلاقه 133 امرأة ورجلا من طاقم وزارة الصحة، وفق المصدر ذاته.

ويبلغ تمويل البرنامج 620 ألف دولار، مقدم من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، لدعم وزارة الصحة في جميع مناطق موريتانيا.

ويهدف البرنامج إلى تزويد مسؤولي الصحة العامة في موريتانيا، بالمهارات والمعرفة اللازمة، للوقاية من تفشي الأمراض واكتشافها والاستجابة لها.

وقالت المستشارة الأولى بالسفارة الأمريكية لدى موريتانيا خلال حفل التخرج «أود أن أؤكد لكم أننا نظل ملتزمين بتعاوننا، ولن ندخر جهدا في تعزيزها وتقويتها كما يتضح من التدريب الناجح لـ 133 شخصا، عبر خمس دورات منذ المرحلة الأولى من البرنامج في 2016-2017».

وأعربت عن تقديرها العميق للبنك الدولي «الذي ساهم في تمويل هذه الدورة الخامسة وأذكرهم بمدى أهمية التزامهم بتعزيز المراقبة الوبائية في موريتانيا من اجل رفاه الموريتانيين».

وأضافت المستشارة أود « أود أيضًا أن أشكر منظمة الصحة العالمية والشبكة الأفريقية لعلم الأوبئة وهما من بين شركائنا الأساسيين في بناء عالم أكثر أمانًا وصحة من أي وقت مضى».