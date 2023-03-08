مصدر مأذون: لم يعتقل أي أحد من سجناء “القاعدة” الفارين

نفى مصدر مأذون لـ “صحراء ميديا” أن يكون قد جرى اعتقال أي أحدٍ من السجناء الأربعة الذين فروا من السجن المدني، مساء الأحد الماضي.

وقال المصدر إن أغلب المعلومات التي جرى تداولها منذ زوال أمس الثلاثاء “غير دقيقة”.

وأضاف: “لم يتم توقيف أي سجين”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن العملية الأمنية لتعقبهم ما تزالُ مستمرة، وتشارك فيها مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية.

وكانت مصادر خاصة قد أكدت لـ “صحراء ميديا”، زوال أمس الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت ثلاثة من السجناء الفارين، وتتعقب الرابع.

وبعد أن تبين لنا أنها معلومات غير دقيقة، رغم أننا حصلنا عليها من مصادر مختلفة ومتواترة، فإن “صحراء ميديا” حذفت الخبر، وتتقدم بالاعتذار للمتلقي عن نشره.