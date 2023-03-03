مالي وكوت ديفوار ستعيدان مئات من مواطنيهما من تونس

أعلنت كوتديفوار ومالي اليوم الجمعة، أن نحو 300 من مواطني البلدين المقيمين في تونس سيعودون إلى البلدين السبت بعد هجمات وتصريحات عدائية ضد الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال سفير ساحل العاج في تونس إبراهيم سي سافاني من أبيدجان، إنه “من المقرر أن تغادر رحلة للخطوط الجوية لساحل العاج السبت الساعة السابعة صباحا وعلى متنها 145 راكبا”.

وأكد السفير أن “عدد المرشحين للعودة بلغ 1100 حتى الآن”.

من جهتها، أشارت سفارة مالي في تونس، إلى أنه تم استئجار طائرة قادرة على نقل 150 شخصا بأوامر من رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا. وستغادر الطائرة تونس السبت الساعة الثامنة صباحا .

وهاتان أولى رحلات العودة إلى ساحل العاج ومالي منذ أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فبراير عن “إجراءات عاجلة” ضد المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي خطاب وصفته منظمات غير حكومية بأنه “عنصري”، قال سعيد، إن وجود مهاجرين من تلك الدول في تونس مصدر “عنف وجرائم”.

وتظاهر عشرات الأشخاص الجمعة، بالقرب من السفارة التونسية في باريس، وبينهم مواطنون من دول غرب إفريقيا، للتنديد بـ “العنصرية” في تونس.

ويوجد نحو 21 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميا في تونس، معظمهم في وضع غير نظامي، وفقد كثر منهم وظائفهم (غير الرسمية في الغالب) ومنازلهم بين عشية وضحاها.

وأوقفت الشرطة آخرين أثناء عمليات تثبت من الوثائق وتعرض بعضهم لاعتداءات جسدية.