نشرته صفحة التكتل.. قيادي ينفي إصدار بيان حول الهجرة

نفى محمدن ولد بلال، رئيس المنظمة الوطنية لشباب حزب تكتل القوى الديمقراطية، أن تكون منظمته قد أصدرت أي بيانٍ تتحدث فيه عن هجرة الشباب الموريتاني إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن البيان المذكور “لا يعبر سوى عن رأي الشخص الذي أقدم على نشره”.

وكان بيان منسوب إلى المنظمة قد نشر أمس السبت، حذر من مخاطر موجة هجرة الشباب الموريتاني نحو الولايات المتحدة الأمريكية، عبر دول أمريكا الوسطى، وقال إن هذه الموجة “تدق ناقوس الخطر على مستقبل البلد برمته”.

ونشر البيان على الصفحة الرسمية لحزب تكتل القوى الديمقراطية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ولكن بيانًا صدر اليوم عن رئيس المنظمة الشبابية نفى أي صلة للمنظمة بالبيان ملمحًا إلى أن شخصًا آخر هو من قام بنشره.

وجاء في البيان الأخير: “اطلعنا يوم أمس، عبر بعض وسائل الإعلام، على بيان منسوب للمنظمة الوطنية لشباب تكتل القوى الديمقراطية حول موضوع هجرة الشباب، في خطوة سابقة من نوعها في تاريخ منظمتنا، وهو أمر لا يتناسب وأبجديات تعاملنا مع القضايا الوطنية الكبرى، شكلا ومضمونا”.

وأضاف رئيس المنظمة في البيان الموقع باسمه: “أودّ هنا، باسمي المسؤول الاول في المنظمة، أن أوضح ما يلي: أولا، أنَّ البيان المذكور لم يصدر عن منظمتنا، ولا يمثل رأي الحزب، فهو لا يعبّر سوى عن رأي الشخص الذي أقدم على نشره”.

كما أشار رئيس المنظمة إلى أن “تعاملنا، في المنظمة الوطنية لشباب التكتل، مع القضايا الوطنية الكبرى لا يكون انفراديا، بل إنّما يتم بالتنسيق مع قيادة الحزب”.