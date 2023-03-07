في ختام مؤتمرها.. “أفروبورت موريتانيا” توقع مذكرات تفاهم في مجال النقل الجوي

اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر دولي حول مستقبل النقل الجوي في موريتانيا؛ منظم بالتعاون بين وزارة التجهيز والنقل، وشركة “أفروبورت موريتانيا” المسيرة لمطار نواكشوط أم التونسي الدولي.

ووقعت خلال المؤتمر العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الأطراف الفاعلة في القطاع، من بينها مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للطيران المدني و الاتحاد الدولي للنقل الجوي تتعلق بتعزيز روح الشراكة و العمل سويا للرفع من مستوى الأمن و السلامة و التدريب و التأهيل و التعريف بموريتانيا كوجهة يسهل الولوج إليها.

ووقعت على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم بين شركة أفروبورت موريتانيا و الاتحاد الدولي للنقل الجوي (ISAGO IATA) تتعلق بالتفقد الداخلي و الإشراف على الأمن و السلامة في قطاع المناولة الأرضية.

كما وقعت مذكرة تفاهم بين شركة “كوكيجار” و “تارمينالز هولدينج” حول تطوير حركة الطيران و الملاحة و التكنولوجيات ذات الصلة.

وتحرص شركة أفروبورت موريتانيا من خلال المؤتمر على الجمع بين أصحاب الاختصاص من هيئات الطيران الدولية (و منها المنظمة العالمية للطيران المدني و الاتحاد الدولي للنقل الجوي و المجلس العالمي للمطارات بإفريقيا و اللجنة الافريقية للطيران المدني) و المؤسسات ذات الصلة مما يشكل فرصة لتبادل الخبرات والآراء في مجال النقل الجوي و تطوير فكرة المطار الصديق للبيئة، وفق القائمين عليها.

و أشادت شركة “أفروبورت موريتانيا” بالجهود الجبارة لجميع السلطات التي ساهمت في إنجاح هذا الحفل الدولي و المؤسسات الموريتانية و على رأسها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق بيان لها.