الشرطة توقف 3 من سجناء “القاعدة” الفارين

أوقفت الشرطة الموريتانية زوال اليوم الثلاثاء، ثلاثة من السجناء الأربعة المدانين بتهمة “الإرهاب” الذين فروا من السجن المدني، مساء الأحد الماضي.

وأكدت مصادر خاصة لـ “صحراء ميديا” إن وحدة مكافحة الإرهاب وبالتعاون مع تشكيلات مختلفة من الأمن الوطني، نجحت في توقيف السجناء الثلاثة الفارين، وهم مختبئون في أحد أحياء العاصمة نواكشوط.

وأضافت المصادر أن السجناء الثلاثة خضعوا على الفور للتحقيق من طرف الأمن الموريتاني.

وقالت نفسُ المصادر إنه من المنتظر أن يعلن انتهاء مطاردة السجناء من طرف الجهات الرسمية خلال الساعات المقبلة، في بيان رسمي.

كما يتوقع أن تصدر تعزية عن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في روح عنصري الحرس الوطني الذين سقطا خلال عملية فرار السجناء.